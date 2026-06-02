「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が２日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。５月３１日にラストライブを行った嵐メンバーとの思い出を語った。東京ドームで行われた「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６『ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ』」の現地観戦はかなわなかった西村社長だが、「翌日の情報番組の芸能コーナーの映像でしか見ることがで