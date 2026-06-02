一般社団法人日本音楽事業者協会（以下「音事協」）が主催の「令和のヒットメーカーを探せ！作詩コンテスト」の授賞式が２日、都内で行われた。昨年１０月から募集を開始し、２か月間で応募総数２１７１作品（演歌歌唱曲部門・１２１５作品／ＪＰＯＰ部門・９５６作品）に上った作詩コンテストで、グランプリに仲間（なか・あいだ）さんの「日本全国百歳音頭」が輝いた。仲さんはレコード会社に勤めていた経験もあり音楽にたず