子供が学校に行かないとき、親はどうすればいのか。愛情がある家族だからこそ、フラットに見られなくなるのは当然だという。元中学校教員のやんばる先生こと水野孝哉さんが書いた『15歳から身につけたい 「あえてひとり」を選べる力』（KADOKAWA）より、やんばる先生と生徒のジュンとの対話形式でお届けする――。写真＝iStock.com／tatyana_tomsickova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tatyana_tomsickova■不登校の裏に