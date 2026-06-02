森保ジャパンに?追い風?だ。北中米Ｗ杯（１１日開幕）１次リーグＦ組で日本代表と対戦するスウェーデンが１日（日本時間２日）に敵地でノルウェーと対戦し、１―３と完敗を喫した。ノルウェーは絶対的エースのＦＷエーリングブラウト・ハーランド（マンチェスター・シティー）など主力が不在だったが、スウェーデンはスコア以上に内容で圧倒されて惨敗。Ｗ杯直前のふがいない内容に、スウェーデン国内では同国代表に対して批