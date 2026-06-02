格闘技イベント「ＲＯＭＡＮ５」（７月１２日、東京・大田区産業プラザＰｉＯ）の一部カードが発表され、元ＲＩＺＩＮライト級王者ホベルト・サトシ・ソウザ（ブラジル）の弟ムリーロ・タケシ・ソウザの総合格闘技（ＭＭＡ）戦デビューや初代道着ＭＭＡフェザー級王者決定トーナメントの開催が決まった。タケシは、ソウザ４兄弟の末弟。ブラジリアン柔術やグラップリングで活躍してきたが、今回は道着ＭＭＡ（ＲＯＭＡＮＣＯ