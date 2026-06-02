健康を保つお酒の嗜み方は何か。医師の牧田善二さんは「アルコールが健康に与える影響については多様な意見があるが、まだ腎臓を悪くしていない人なら、ほどほどに嗜んだほうがいい。ドイツの研究で痩せる効果があることが報告された酒石酸という成分を含むアルコールを私は食事中に飲んでいる」という――。※本稿は、牧田善二『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStoc