台風6号が近づき、東海3県は広く雨が降っています。交通への影響です。 【写真を見る】【東海3県の交通情報】東海道新幹線はあす始発から運転見合わせなどの可能性 JR在来線は一部区間で計画運休 高速道路は？（2日午後5時時点） 【東海道新幹線】あすの始発から、一部区間で急な運転見合わせや運休が発生する可能性 【画像】台風6号 雨･風シミュレーションはこちら 【JR在来線】紀勢線、参宮線が一部区間で、名松線は全