サッカー元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が、2026年6月1日にユーチューブを更新し、5月31日に行われた日本代表対アイスランド代表の試合を「生ぬるかった」と酷評した。「勝ったことは素晴らしいが、パフォーマンスは良くなかった」 12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、日本代表（FIFAランク18位）は31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と国際親善試合を行い、1−0で勝利した。 試合は、日