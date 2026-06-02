長年のＰＯＧ取材で重要視していることがある。種牡馬は第２、第３の波に注意―。種牡馬は初年度産駒に注目が集まるが、同等に大切なのが子供から“走る馬”が出てきた時だ。評価が高まり、その年や翌年に配合される繁殖牝馬の質が上がる。今年の取材で期待馬として名前をよく聞いたのはキタサンブラック産駒だった。種付けされた２３年春はイクイノックスが前年からの成績に拍車をかけ、無双状態に入りつつある時期。種付け料