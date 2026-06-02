読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！何度もデートを重ね、まるで恋人のような時間を過ごしていた彼。しかし、はっきりとした言葉は一切なく、曖昧な関係に不安を抱くように…。勇気を出して関係を確かめた瞬間、思いもよらない事実が明らかになります。恋人みたいに過ごしているのに…？私には、頻繁にデートを重ねている、気になる彼がいました。毎日のように連絡を取りあい、休日になれば自然と2人で出かける関係