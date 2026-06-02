◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（２日・東京ドーム）オリックスが巨人戦７連勝を目指し、この日のベストオーダーを組んだ。試合前に森友が上半身のコンディション不良で離脱。右ふくらはぎ打撲から復帰した太田はベンチスタートとなり、４番には西川が入った。野口も体調不良からスタメン復帰。スタメンは以下の通りとなった。１（右）中川２（中）渡部３（遊）紅林４（左）西川５（三）