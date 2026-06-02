高松市2日午前9時過ぎ 台風6号による大雨に備え、香川県綾川町は2日午後5時、警戒レベル3にあたる「高齢者等避難」を一部地域に発令しました。対象は滝宮、山田、羽床、羽床上地区の計5107世帯、1万1548人です。 綾川町は、羽床・羽床上・滝宮公民館と綾上支所に避難所を開設。避難に時間のかかる人や、危険な場所に住んでいる人に自主避難を始めるよう呼び掛けています。