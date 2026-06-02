【Mr.綿棒先端極細硬化タイプ】 6月12日 出荷開始 価格：396円 GSIクレオスは、「Mr.綿棒先端極細硬化タイプ」を6月12日に出荷を開始する。価格は396円。 本商品はプラモデル向けの綿棒。専用の機械で整形された先端は硬く、けば立ちが少なくなっている。細部のスミ入れ拭き取り作業などで活躍する。綿棒は50本入りとなっている。 【新製品情報】 製