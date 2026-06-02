◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武＝雨天中止＝（２日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が、３日の西武戦に先発する。台風６号の影響で、この日の西武戦（甲子園）は中止となった。３日の試合開始時刻までには天気は回復する見込みだが、「中止だろうが準備するしかない。普通にやるだけ」と、どんな状況でも対応できるように平常心で臨む。前回登板した５月２７日の日本ハム戦（甲子園）では、５回に連打と味方の