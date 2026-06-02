Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２日、静岡・焼津市内で練習を行った。チームにとって今季最終戦となるＪ２・Ｊ３百年構想リーグ・プレーオフラウンド第２戦（１９位決定戦）は６日に行われ、昨季Ｊ２リーグ最下位で降格したＪ３愛媛と戦う。ＭＦ杉田真彦は「今季最後の試合。ちゃんとしっかり勝ちたい」と、白星フィニッシュを誓った。会場はホームの藤枝総合運動公園サッカー場だが、なぜか勝利が少ない。地域リーグラウンド１８試合の成