俳優・アーティストののんが２日までにオフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・かが屋の第７回かが屋単独ライブ「大カロ貝屋展３」を訪れたことを報告した。 ５月30日、のんは「チャージ」と題してブログを更新すると、書籍や自転車、バター、柔道着、ラーメン、ギターなどを表す絵文字を添えながら「最高だったーーー」「面白かったあーー」と興奮気味につづり、単独ライブを楽しんだことを明かした。 さらに「いつまでも余韻