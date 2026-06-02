Netflix『地獄に堕ちるわよ』。4月27日に世界独占配信がスタートして以来、約3週間首位を独走し、現在も日本ランキング3位をキープしている。しかも、日本だけに留まらず、韓国、シンガポール、タイ、ルーマニアなどでもトップ10に入った。『地獄に堕ちるわよ』が公開されてから、メディアでは過去の細木数子氏の過去や、登場人物のひとりであった島倉千代子氏との関係などについて報じる記事があちらこちらで散見される。ドラマの