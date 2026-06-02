根底に流れる「軽量化」の理念11歳の時、筆者は幸運にも1961年式のアストン マーティンDB4 GTZ（グリーン）を実物で見る機会に恵まれた。それ以来、ザガートの天才的な才能に夢中になっている。【画像】心を奪われる現代のザガート作品【アルファ・ロメオ・ジュリアSWBとボーフェンジーペンを詳しく見る】全40枚先に認めておくが、筆者は自動車デザインの奥深さについて長々と語れるほど詳しいわけではない。また、この話題はわ