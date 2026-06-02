台風6号の影響が各地に出ています。レベル4氾濫危険警報が出ている日南市の酒谷川が見える場所から伝えます。酒谷川と近くを流れる広渡川にレベル4の氾濫危険警報が出ました。避難所となっている日南総合運動公園には、午後3時時点で4世帯6人が避難しています。1日から避難しているという高齢女性は「以前の台風で家の近くの用水路があふれだし道路が冠水したことがあるそうで、一人で寝るのが怖いので、今回は早めに避難してきた