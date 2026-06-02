お笑いコンビ・ますだおかだの増田英彦と声優の水田わさびが、BS12で放送される「BS12プロ野球中継2026」のセ・パ交流戦中継にゲスト出演する。水田は12日放送の「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」、増田は14日放送の「オリックス・バファローズvs.阪神タイガース」の副音声に登場し、ビジターチームとして放送を盛り上げる。【プロ野球順位予想】伊集院光、オズワルド伊藤へ怒りの一言出川哲朗がしみじみ「伊