台風6号は、県内には2日夜遅くから3日未明かけて最も接近する見込みです。県内では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。台風6号は2日午後4時に種子島の北にあって1時間に約35キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。県内には、2日夜遅くから3日未明にかけて最も接近する見込みで、線状降水帯が発生