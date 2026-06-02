台風6号は現在、鹿児島のあたりを北上し、今夜、近畿・東海へ。あすの通勤通学の時間帯は関東を直撃する見通しです。これは鹿児島県枕崎市のお昼ごろの様子です。雨が地面を激しく打ちつけています。あまりの風の強さに、こちらの男性の傘は、ひっくり返ってしまいました。台風6号が接近している鹿児島県。奄美市では…記者「停電が続いているのでしょうか。こちらの信号はついていません」台風の影響で鹿児島県内では3万戸以上で