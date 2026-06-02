「瓦ソバ PIN」は、名古屋・丸の内エリアで20年以上親しまれている山口県の郷土料理と地酒を楽しめる居酒屋です。愛知と山口をつなぐ交流の場として、毎月県人会も開かれています。山口県出身の代表が、地元から食材を取り寄せているため、本場の郷土料理を味わえるのが魅力です。名物は「瓦そば」。熱した瓦の上で茶そばを焼いて味わう山口の郷土料理で、錦糸卵とネギをのせ、お好みで野菜や天ぷら、うなぎなどを追加トッピングす