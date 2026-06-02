2日、参議院外交防衛委員会において、共産党の山添拓議員がキューバの窮状や米国のベネズエラ軍事作戦をめぐり政府の姿勢を追及した。トランプ米政権による中南米への介入に対し、明確な批判を避ける茂木敏充外務大臣の答弁を「極めて情けない態度」と厳しく批判し、「キューバへのアメリカの軍事介入など断じて許されない」と強く訴えた。【映像】茂木大臣を“バッサリ”の瞬間（実際の様子）山添氏はまず、米国の経済制裁や