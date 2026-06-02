「広島−日本ハム」（２日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手が１軍に合流した。「やってやるぞという気持ちです」と鼻息を荒くした。この日、開催予定だった日本ハム戦（マツダ）は雨天中止となったため、１軍選手登録はされなかったものの、マツダ隣接の屋内練習場で行われた１軍の全体練習に参加。新井監督と言葉も交わし、打撃練習などで汗を流した。平川は５月１７日に体調不良で登録抹消。２３日