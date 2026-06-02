ロケバスの車内で女性に性的な暴行を加えた罪などに問われている「ジャングルポケット」元メンバー・斉藤慎二被告。きょうの裁判で「女性も求めてくれていると思っていた」などと話し、無罪を主張しました。斉藤慎二 被告「女性の気持ちをくみ取ることができず、申し訳ない」謝罪の言葉を口にしたのは「ジャングルポケット」元メンバーの斉藤慎二被告（43）です。おととし7月、撮影中のロケバスの車内で起きた事件。斉藤被告