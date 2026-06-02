これはもう新世代の「コンパクトスポーツカー」だホンダは2026年5月22日、新型小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」を正式発売しました。車名の“スーパーワン”には、軽自動車規格やEVの常識を超越する存在（Super）として、ホンダならではの唯一無二（One and Only）の価値を届けたいという思いが込められています。【動画】超カッコいい！ これがホンダの“小型スポーツカー”「新型スーパーワン」です！ 動画で見る開発