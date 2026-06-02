きょう（２日）午前、岡山市中区平井の国道で大型トラックなど車4台が絡む事故があり、1人が死亡、1人が軽いけがをしました。 【現場の画像を見る】大型トラック2台と軽乗用車1台、乗用車1台の多重事故【国道2号】 警察によりますと、午前10時すぎ岡山市中区平井の国道2号の上りで大型トラック2台と乗用車、軽乗用車のあわせて4台が絡む事故がありました。 トラック2台に軽乗用車がはさまれ大破 この事故で、大型トラック2台に