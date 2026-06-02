みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、義母の手料理を食べているときに起こった一件です。義母の家に集まったある日。義母が作った食事を食べはじめたところ……。娘「煮物美味