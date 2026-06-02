手束雅が自身のインスタグラムを更新。東京・六本木で開催中の「サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化60年史 FINAL ver.」に行ってきたことを投稿した。【写真】ハローキティが初登場した商品の写真も！ 手束雅が楽しんだサンリオ展（全13枚）サンリオ展では人気キャラクターたちの展示だけにとどまらず、創業当時のサンリオがどのようにして新しい価値観を築いてきたのか、世界中で愛されているハローキティをはじめ450以上のキャラ