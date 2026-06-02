台風6号がエンタメ界にも影響を及ぼしている。3日に都内で行われる予定だった歌手の杜このみのイベントや、千葉で開催予定だった市川由紀乃のイベントが延期となることが発表された。【写真】「若く見えますよ」地毛の伸び具合を公開した市川由紀乃3日に東京・昭島モリタウンで行われる予定だった杜のニューシングル「告白」発売記念 予約キャンペーンライブは、台風の影響を鑑み、開催を延期することになったとサイトで発表し