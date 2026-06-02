熊本市の熊本大病院＝2日午後教義により輸血を受け入れないことを理由に、熊本大病院が治療や手術を断ったのは差別的で違法だとして、熊本県に住む宗教団体「エホバの証人」信者6人が、計1980万円の損害賠償などを求め熊本地裁に提訴していたことが2日、分かった。同種訴訟は滋賀医科大や名古屋市立大相手にも起こされている。熊本大病院は、輸血が必要な事態が想定される際に拒否する場合には、他の医療機関での診療や転院を