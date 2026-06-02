レベル4氾濫危険警報が発表された宮崎県日南市の広渡川のライブカメラ映像＝2日午後（宮崎県提供）台風6号は2日、九州南部に接近した。西日本を中心に大雨となり、気象庁は同日午後、宮崎県の河川にレベル4氾濫危険警報を発表。九州南部、四国、近畿や東海で線状降水帯が発生する可能性があるとして土砂災害、低い土地の浸水などに厳重な警戒を求めた。台風6号は3日にかけて西日本から東日本の太平洋側に近づく見込み。氾濫危