台風6号は3日(水)にかけて近畿・東海・関東に近づく予想です。各地で荒れた天気となるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■台風6号 今夜は九州南部〜四国に最接近 3日にかけて近畿・東海・関東へ台風6号は、2日(火)の夜のはじめ頃にかけて九州南部へ、2日(火)夜遅く〜3日(水)明け方にかけて四国へ最も接近する見込みです。その後、3日(水)明け方〜朝には近畿に、3日(水)明け方〜昼過ぎには東海に、3日(水)朝〜夕方