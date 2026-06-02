3月4日に配信された嵐の楽曲「Five」が、6月1日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で、171.1万回（1,711,443回）再生を記録。1位を獲得した。【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤前々日5月30日付は11位、前日5月31日付は3位と順位を上げ、6月1日付で1位を獲得した。また、2位に「Love so sweet」、3位に「Happiness」がランクインしており、嵐の楽曲がTOP3を独占。TOP10内に6