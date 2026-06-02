2025年6月4日、天安門事件の犠牲者が眠る墓地付近を警戒する治安当局者＝北京（共同）【北京共同】中国共産党・政府が民主化運動を武力弾圧した天安門事件から37年となる4日に事件の犠牲者の墓参りを禁止すると北京市公安局が遺族に通告した。米政府系のラジオ自由アジア（RFA）が2日報じた。追悼行動を封じ込め、事件を風化させる狙いとみられる。遺族は抗議文を出した。天安門事件は1989年に発生。子どもを亡くした親ら遺族