フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が５月３０日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。「刺青」の話題で、さんまが「俺は本当は昔、入れようと思って『笑』っていう文字を…」と切り出すと、共演芸人らは「ださっ！」と笑った。さんまは、後輩の木村祐一から反対されたといい「きむ兄が入れんといてくれと。『そのうち自然と滲み出てきますから』って」と苦笑。つづけて、さんまは背中に「蒟蒻」という文字も入