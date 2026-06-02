にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２日、ＴｉｋＴｏｋを更新。国民的人気グループ・嵐が５月３１日に東京ドームで行ったライブをもって活動を終了したことに触れ、二宮和也に特別な思いがあることを明かした。西村氏は「国民的アイドルグループ、嵐の東京ドームラストライブが、ついに終わりました。僕はね、残念ながら東京ドーム、現地に観に行くことが叶わなかったんですが、現地で観戦