「科学忍者隊ガッチャマン」の大鷲の健、「北斗の拳」の南斗白鷺拳のシュウ、「機動戦士ガンダム」のガルマ・ザビ役などで知られる声優の森功至さんが5月31日、自身の公式X（旧Twitter）で、6月に予定していた「ことばのもり」公演への出演を見合わせると発表しました。【写真を見る】【 森功至 】「ガンダム」レジェンド声優が出演見合わせを発表 自宅で転倒「脊椎管狭窄症」が悪化「7月イベントに向け療養に専念」森さんは理