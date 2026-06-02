6月1日、警視庁町田署は現役の警察官で、日本スーパーバンタム級11位のプロボクサーとしても活躍していた杉田ダイスケさん（本名・杉田大祐、享年37）が亡くなったと発表した。各メディアの報道によると、5月30日に勤務先である東京・町田市の駐在所で、制服姿のまま頭から血を流して倒れている杉田さんを同居している家族が発見し、「夫が拳銃で頭を撃った」と110番通報した。杉田さんは意識不明の重体で病院に搬送されたが、その