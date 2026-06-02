メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の大学生が考案した愛知県産の食材を使ったおにぎりがセブンーイレブンで販売されます。 2日はおにぎりを考案した名古屋学芸大学の学生2人が大村知事を訪問し、商品開発の経緯などを報告しました。 2人が考案したおにぎりは、愛知県産の農林水産物を使ったレシピを募るコンテストで、特別賞を受賞しました。 おにぎりの具は、愛知県産の鶏肉を使ったとり天で、表面には同