ラリージャパンのデザインを施したマンホールの蓋が盗まれていたことが分かりました。マンホールの蓋は、愛知県の名鉄豊田市駅周辺の歩道に、ラリージャパンの開催を記念してデザインされたもので、元々ある蓋の上にボルトで固定されていました。豊田市によりますと、6月1日、「マンホールの蓋がなくなっている」と市民から通報があり職員が確認したところ、22枚中3枚がなくなっていたという