アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/02営業日時点＝ 上海重油 2.47％ 上海銅 1.26％ 上海ゴム 0.72％ 大連ポリエチレン 0.69％ 大連とうもろこし 0.21％ 上海異形鉄筋 0.12％ ＊数値は前日比％