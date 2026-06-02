女優の尾碕真花が出演しているポッドキャスト「尾碕真花のいってらっしゃい」（月曜・前７時半）を放送するカルチャーメディア「Ａｒｔｉｓｔｓｐｏｋｅｎ」が２日、８日以降の放送を当面、休止するとＸで発表した。Ｘで同メディアが「６／８（月）の配信以降、しばらくのあいだお休みさせていただくことになりました」と投稿。「今後の配信につきましては、未定となっております。決まり次第、あらためてご案内させていただき