フィギュアスケート女子２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが２日までに自身のインスタグラムを更新。６月１日に２２歳の誕生日を迎えた妹・望結を祝福した。スケートリンク上で望結におんぶされる写真に「望結ハッピーバースデー２２歳」とメッセージを添えて妹の誕生日をお祝い。続けて「ラスト１回だけお願い！！と言いながらラスト４０回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたび