バレーボール男子日本代表主将のアウトサイドヒッター（ＯＨ）・石川祐希が、イタリア１部・セリエＡを制するなど主要タイトル４冠を達成したペルージャを退団することが１日に発表された。中大在学時から世界最高峰と名高いセリエＡに挑戦し、モデナ、ラティーナ、シエナ、パドバ、ミラノでプレー。２４―２５年シーズンから２季はペルージャで腕を磨いた石川は、チームを通じて「チームメイトは最高でした。ピッチの上でも、