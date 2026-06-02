２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が、４日にフジテレビ系の４番組に出演することが２日、分かった。同日で結成１０周年を迎えるメンバーは、既に発表済みの「ＳＴＡＲ」（木曜・後７時）に加え、「めざましテレビ」（月〜金曜・前５時２５分）、「ノンストップ！」（月〜金曜・前９時）にＶＴＲ出演するほか、特別番組「すとぷり１０周年ＬＩＶＥＳｅｌｅｃｔｉｏｎ”ＨｅｒｅＷｅＧｏ！！”さいたまスーパーアリ