『THE SECOND～漫才トーナメント～2025』王者のツートライブ・周平魂が4月、東京へ進出した。『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）では、周平魂の東京の新居をDIYで劇的チェンジ。家賃13万5000円の1LDKは、どのような変貌を果たしたのか……？ 【TVer】「これだいぶ刺激強いですけど…」キッチュ過ぎる花柄暖簾に周平魂も困惑!? 今回は人気企画「真剣DIY」の東京出張編として、爆ノ介（ザ