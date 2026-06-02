俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが2日更新され、綾瀬の“バブリー”な髪型が公開された。【写真】80年代っぽい！“バブリー”な髪型の綾瀬はるか綾瀬は「映画『ファーストボイス―私たちの逆転裁判―』主演 綾瀬はるか × 監督 前田哲 さん 1989年、日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちを描く 実話に着想を得た、痛快リーガルエンターテインメント！100％負けると言われた裁判、開廷。2026年10月2