ボートレース三国の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第12戦」は初日を終えた。地元の中本大樹（23＝福井）が初日2、1着と絶好のスタートを決めた。特に後半11Rで見せた3コースから強ツケマイは鮮やか。強風をものともせず、抜群のグリップ感からバックへ突き抜けた。「安定板がついて取り付けは考えたけど、マイナスで正解でしたね。展開も良かったです」。今年3月の桐生ルーキーシリーズ第6戦ではデビュー初優出を決め